Come gioca Folorunsho, il tuttocampista che serve alla Fiorentina

Prendiamo in esame la miglior stagione dell'italo-nigeriano. Stagione 2023-2024, Folorunsho al tempo in forza al Verona, collezionò 5 gol e 1 assist in 34 presenze. Ma a stupire non sono questi dati, bensì le zone di campo occupate da Folorunsho (vedi scheda di Sofascore), L'ex Verona infatti, nonostante Baroni lo schierasse nei due di centrocampo, copriva tutto il terreno di gioco, vincendo molti duelli (il 48%), e con una media di palloni recuperati che si aggira intorno al 4.26.

Vedendo dati, ma soprattutto gli spazi occupati, Folorunsho rispecchia perfettamente l'identikit del candidato per il sostituto di Bove. Un vero tuttocampista che dà il proprio appoggio sia in fase difensiva come già sottolineato dai dati citati in precedenza, ma anche in fase offensiva con una media di tiri a partita di 1.8. In stagione ha trovato poco spazio a causa delle ottime prestazione di McTominay e Anguissa; ma se a Firenze dovesse tornare il Folorunsho visto in quel di Verona, allora la Fiorentina potrebbe aver tappato la grossa voragine che si era aperta lo scorso 1 dicembre. (Tabella Sofascore qui sotto)