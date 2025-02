Chi la Ndour la vince: bravo mister! Ma un posticino per Fagioli non si trova?

Malino Zaniolo, ma con le stesse attenuanti che ha avuto contro il Como, non riesce a trovare la scintilla il redivivo Gudmundsson nel finale, malino ma molto sfortunato Beltran, che pure Falcone l'aveva spiazzato e che pure aveva tirato molto bene in occasione della traversa colpita. Due legni che "nascono" dal piede di Fagioli, subentrato appunto nella ripresa. Due calci d'angolo ben battuti: il primo ha portato al tocco di mano di Pierret punito col rigore, il secondo un pallone basso ben calibrato a ingannare il dispositivo leccese e ad armare la conclusione del compagno. E poi due passaggi chiave e quasi il 100% in tutti i dati relativi al fondamentale (Sofascore). Viene da chiedersi se davvero non ci sia posto per questo tipo di giocatore nel 3-5-2 obbligato per questa sera, ma che sembra perfetto per la maggior parte degli interpreti in rosa. La squalifica di Mandragora per la trasferta di Napoli forse permetterà di vedere finalmente l'ultimo arrivato da titolare in un ruolo consono, ma il rientro di Adli potrebbe mescolare ulteriormente le carte in un mese di partite che vede praticamente solo scontri con squadre di alta classifica. Però ribadiamo, non ci fraintendete: con tre punti in saccoccia, che giochi Fagioli o meno è secondario; non a caso nel titolo viene prima la soddisfazione per una vittoria dalla quale non si poteva proprio prescindere, ottenuta con razionalità, attenzione e nonostante una discreta dose di sfortuna.