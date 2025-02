Fiorentina-Lecce, pagelle VN: Gosens da 3 punti, serata no per Beltran

BELTRAN 5,5: Il rigore sbagliato certifica la serata no. Spesso anticipato, meno preciso del solito anche nel fare da raccordo con il centrocampo, nel primo tempo rischia il secondo giallo con un intervento in ritardo. Nel finale avrebbe meritato maggior fortuna con il tiro sulla traversa e poi il bel pallone per Gudmundsson (non sfruttato). ->LE ALTRE PAGELLE