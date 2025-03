2+2 fa quarti: perché si può sperare in un gran finale di stagione (e perché no)

A quel punto, però, servirebbe una continuità che la banda Palladino ha avuto soltanto dal 22 settembre al 1 dicembre . Non vogliamo andare troppo in là, sarebbe chiedere la Luna, ma se il tecnico ha ragione, e quindi se ha capito, come ha dichiarato , qual è il problema che porta la squadra a calare nei secondi tempi, e se saprà sfruttare la serata di oggi come propellente per cavalcare l'inerzia , allora potremmo avere ancora molto di che scrivere da qui alla fine di maggio. In particolare hanno colpito i movimenti dei quattro giocatori nevralgici nel nuovo 3-5-2 studiato per questa fase: Cataldi, Fagioli, Mandragora e Gudmundsson , coi primi due che palleggiano, il terzo che un po' li aiuta e un po' si sgancia e l'islandese libero di svariare. 2+2, l'ha chiamato Palladino riferendosi alle posizioni arretrate e avanzate. 2+2 fa 4, 2+2 fa... quarti.

Perché, d'altro canto, è parecchio dura

Però, però, c'è da dire che dopo il Celje ci sarebbe con ogni probabilità il Real Betis di Siviglia, che ha appena schiantato 0-4 il Vitoria SC in Portogallo. Ve lo ricordate il Vitoria, no? Quelli che ci sono arrivati sopra e che ci hanno dato parecchio filo da torcere in League Phase. Ecco, Bakambu, Antony e Isco li hanno strapazzati. E anche superando gli andalusi e andando a Breslavia per la terza finale in tre anni, ci si parerebbe davanti al 99% il Chelsea, una squadra totalmente fuori categoria che si è permessa il lusso di escludere dalla lista UEFA il miglior giocatore (Cole Palmer) nei primi mesi della stagione. Sognare non costa nulla, ma delle tre Conference che abbiamo vissuto questa è sicuramente quella col finale più difficile. E in campionato? La Roma ha rimontato e non ha più l'Europa League dopo l'eliminazione patita ad opera dell'Athletic Club, il Bologna e la Lazio stanno meglio e la Juventus ha un vantaggio notevole. Poi c'è il Milan, che sta sotto ma ha una rosa superiore. La Fiorentina anche stavolta ha sofferto per un tratto non trascurabile di partita: se non impara a gestire meglio certi momenti, la strada rimane impervia. Passa ancora una volta moltissimo dalla prossima partita: approcciare la Vecchia Signora con l'atteggiamento visto contro il Panathinaikos sarebbe un primo passo verso questo clamoroso, nuovo ribaltone stagionale.