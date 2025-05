2 falli non fatti, 2 gol subiti: la finale non apre le porte a chi non ha malizia

Serve malizia

Ma cosa accomuna entrambi i gol? Che con un tanto banale quanto astuto fallo, nessuno dei due sarebbe stato segnato. Certo, Comuzzo avrebbe rischiato non poco concedendo una punizione pericolosa e andando al limite del cartellino rosso, ma la posizione era defilata e l'arbitro Oliver avrebbe dovuto pensarci bene prima di lasciare una squadra in 10 in una semifinale europea per un episodio come quello. Meno rischi avrebbe corso Parisi prima del "gol della Madonna" di Antony (cit. Gosens): il numero 65 è stato poi ammonito per la trattenuta su Lo Celso, quindi a maggior ragione tanto valeva andare fino in fondo e stoppare l'azione una volta persa la palla.