Rocchi sceglie Massa per Fiorentina-Milan. Il profilo dell’arbitro di oggi

Rocchi designa un altro dei migliori della sua scuderia internazionale e candidato a rappresentare l’Italia al Mondiale, Davide Massa. Sarà la sua ottava gara in stagione nel massimo campionato. Gode di grandissima esperienza e discreta empatia, dialoga molto con i calciatori anche i più permalosi. Fischia poco e non i mezzi falli, sempre molto vicino all’azione, è reduce da una buona partita Lazio Napoli. Prestare attenzione alle proteste e sopratutto anche alle simulazioni. Mi pare una designazione molto corretta considerando la posta in palio e la classifica deficitaria per i viola ed un Milan in lotta Champions. C’era bisogno di un arbitro con queste caratteristiche. Poi come si dice sempre le gare vanno arbitrate, e vanno fatte bene .