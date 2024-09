Robin Gosens raggiunge Batman Dodò: una coppia eroica per le fasce viola

Il personaggio creato dalla DC Comics è la spalla ideale di Batman . Nei fumetti, infatti, era un supereroe adolescente in grado di smorzare il caratteristico cinismo dell'uomo pipistrello. Quello che arriva alla Fiorentina invece è un uomo e un calciatore maturo che sa esattamente quello che vuole. E lo esplicita nelle sue dichiarazioni , lucide e determinate allo stesso tempo. È stato un piacere ascoltare le sue risposte in conferenza stampa, con concetti mai banali espressi senza girarci troppo intorno. Più che una spalla il Robin viola può diventare davvero uno dei leader dello spogliatoio di mister Palladino. Un vincente che può aiutare la squadra ad acquisire una mentalità come la sua. Attraverso la capacità di far migliorare chi è accanto a lui, proprio come il Robin fumettistico.

Gosens ok, ma Dodô non è Hateboer

La società viola era da tempo alla ricerca di un quinto che si adattasse perfettamente al gioco di Palladino. Tutti i fiorentini all'arrivo del tedesco sono andati indietro nel tempo, ripensando all'ultimo Gosens dell'Atalanta. Nella stagione 20/21 chiuse il campionato con 11 gol e 6 assist, numeri assurdi per un terzino. Gasperini ottimizzò benissimo l'uso dei suoi esterni, quasi da attaccanti aggiunti. Hateboer e Gosens in quell'Atalanta riuscivano sempre a fare le due fasi, ed erano i primi a buttarsi in area di rigore per concludere l'azione. Una peculiarità li accumunava, erano e sono entrambi forti di testa. Una caratteristica che non rispecchia sicuramente il buon vecchio Dodô, molto più tecnico che fisico. Sarà forse l'unico caso in cui Batman aiuterà Robin, e non viceversa. Il brasiliano ha dimostrato di essere tra i più in forma in questo inizio di campionato, ma in Serie A non ha un gran numero di assist all'attivo (per il momento 3). Un fondamentale su cui Palladino dovrà lavorare assieme al ragazzo, per provare a ricreare quello che fece Gasperini anni fa. D'altronde, secondo Gosens, i due si assomigliano pure.