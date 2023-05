Rimonta a Basilea, 6 motivi per crederci: il St Jakob Park non è inviolabile

Missione rimonta. La Fiorentina - dopo l'importante gara con l'Udinese di campionato - dovrà presentarsi a Basilea giovedì prossimo con la necessità di vincere per andare, almeno, ai supplementari. Ricordiamo che da due anni non esiste più la regola dei gol in trasferta e dunque con qualunque successo di misura dei viola (0-1, 1-2, 2-3 etc), la qualificazione si deciderà all'extra time. Una qualsiasi vittoria con due gol di scarto qualificherebbe invece la Fiorentina alla finale di Conference League, mentre il Basilea avrà ovviamente 2 risultati su 3 a disposizione per staccare il pass per Praga.

Missione non impossibile

Quanto sarà difficile l'impresa? I precedenti storici non sono incoraggianti e tantomeno lo stato di forma palesato dalla Fiorentina nel secondo tempo di ieri e in alcune delle ultime partite. Dunque la premessa è che servirà una versione decisamente migliore della squadra viola per coltivare speranze concrete. Ma accanto a questa c'è un dato che può indurre, parzialmente, all'ottimismo. Il St Jakob Park, lo stadio del Basilea, non è stato esattamente un fortino in questa stagione. In campionato la squadra di casa ha vinto solo 5 partite su 16 e anche in Conference League, tolta la fase di qualificazione (3 vittorie) ha ottenuto poi solo 2 successi su 6 gare interne. Guardando il dato complessivo comprendente campionato, Conference e Coppa di Svizzera, il Basilea ha perso 6 volte tra le mura amiche, su 26 partite ufficiali, contro Lugano, Lucerna (2 volte), Zurigo, Young Boys e Slovan Bratislava. La Fiorentina, per intendersi, ha incassato gli stessi 6 ko ma in 28 partite e affrontando avversari ben più forti (in Serie A). Insomma, espugnare il St Jakob Park è tutt'altro che impossibile. Il resto dovranno farlo Italiano e i suoi giocatori.