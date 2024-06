Retrocessi di lusso: dalla A ai giovani di Kompany, le occasioni in Europa

Il Burnley di Kompany

In Inghilterra quest'anno la lotta salvezza è stata meno combattuta. Le 3 neo promosse sono subito scese in Championship. Luton Town e Sheffield non avevano a disposizione rose così attrezzate. discorso diverso per il Burnley di Kompany, che aveva dominato la scorsa Championship. In questa stagione l'atteggiamento troppo spregiudicato non ha pagato, ma ci sono molti profili interessanti. Il primo è Berge, accostato anni fa alla viola. Mezz'ala o mediano possente, dotato di una buona tecnica in conduzione e di ottime capacità fisiche. In un campionato come la Serie A la sua presenza potrebbe spostare, il costo è alto, più di 20 milioni. Anche qui c'è un giovane portiere come Trafford da seguire, in under 21 ha fatto benissimo, in Premier meno. Ma in patria puntano molto su di lui. C'è anche Amdouni, ex Basilea che colpì la viola nella Conference 22/23, punta rapida e tecnica. Persino il Bayern Monaco pesca dai Clarets, visto che proprio Kompany allenerà in Baviera. Una scelta sorprendente