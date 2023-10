Questo Bonaventura può tutto: e per una sera anche Firenze tifa Nazionale

E' spesso difficile garantire un flusso di notizie continuo, in un sito a tema Fiorentina, durante la sosta Nazionali. I viola non giocano, non ci sono avversari da studiare, le news strettamente pertinenti diminuiscono. Questa volta è scoppiato il ciclone scommesse, ma in generale non c'è molto interesse, a Firenze, per le vicende della Nazionale italiana. Anzi, i tifosi meno giovani hanno un profondo sentimento di avversione verso i colori azzurri. Il motivo? E' da ricercare risalendo a più di 30 anni fa, ai tempi della ristrutturazione del Franchi per Italia '90 e della cessione di Roberto Baggio alla Juventus: lo spostamento in avanti di una settimana del trasferimento dei convocati a Coverciano costrinse la Fiorentina a giocare la finale di Coppa Uefa, persa contro i bianconeri, con l'affare ormai già fatto e il miglior giocatore con la testa non libera, e la stampa generalista "schierata" con i torinesi nello spingere per il trasferimento; oltretutto i lavori allo stadio forzarono il trasferimento a Perugia per le gare di Coppa, e l'atto conclusivo venne designato ad Avellino, famoso feudo juventino, e non a Udine perché anche il vecchio Friuli era annoverato tra gli stadi mondiali. Se non che tra le opzioni c'era anche Palermo, altro nugolo di bianconeri... La Nazionale fu costretta in seguito a tutto questo a cercare riparo dalla feroce contestazione scappando da Coverciano e stabilendosi a Marino, vicino Roma. Firenze da quel momento in poi non vede di buon occhio l'Italia e tutto ciò che la riguarda.