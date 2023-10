Un milione fino al 2028. Fiorentina pronta a blindare Kayode, c’è ottimismo

La Serie D col Gozzano, la Primavera, la firma sull'Europeo Under 19, l'esordio in Serie A ed Europa con la Fiorentina e chissà, la chiamata della Nazionale. Michael Kayode corre veloce sulla fascia, mentre la Fiorentina punta a blindarlo con un nuovo contratto. Come scrive il Corriere Fiorentino, il club e l'agente Claudio Vigorelli si sono parlati nelle scorse settimane e hanno deciso di incontrarsi dopo la sosta per adeguare il contratto del classe 2004 già visionato dall'Arsenal. Da 30.000 euro si passerà a un milione, e anche se per ora le parti non hanno ancora discusso nei dettagli della nuova intesa, a breve lo faranno faccia a faccia e con la massima serenità.