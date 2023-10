Spalletti lancia Bonaventura. Il viola titolare stasera contro Malta

Si va verso l'impiego dal 1' con la maglia della Nazionale per Giacomo Bonaventura. Il centrocampista viola è il candidato principale, come riportano tutti i quotidiani in edicola stamani, per completare la mediana azzurra con Barella e Locatelli per la sfida contro Malta. Il numero 5 viola - tornato dopo oltre tre anni a Coverciano, sarà dunque subito impiegato da Spalletti, viste le diverse assenze in quella zona del campo. Iniziale panchina invece per l'altro viola Biraghi.