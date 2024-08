Puskas Akademia-Fiorentina, pagelle VN: De Gea eroe in una serata terrificante

DE GEA 8,5: aveva qualcosa da farsi perdonare dalla gara di andata. Risponde con due parate impossibili e con 120 minuti di attenzione totale in cui compie interventi senza soluzione di continuità. Anche perché la Puskas Akademia prende letteralmente a pallonate la porta viola. Si erge ad eroe nella lotteria dei rigori. Pensa che roba...

RANIERI 4: forse il più positivo del pacchetto arretrato. Poi si becca un giallo inutile per le solite schermaglie con gli avversari e completa il capolavoro con un rigore procurato a tempo scaduto che lascia la viola in 10. Un autentico disastro in 10 minuti