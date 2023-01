Pradè e il Vlahovic-bis: a questo punto vale la pena aspettare

"Dobbiamo essere coerenti con le nostre scelte e puntiamo sui nostri tre centravanti Jovic, Cabral e Kouamé. Abbiamo già passato questa situazione in precedenza con Vlahovic, Cutrone e Kouamé e speriamo che possa succedere lo stesso con quelli che abbiamo". Queste le dichiarazioni di Daniele Pradè prima del match contro la Lazio. Parole chiare che quindi sembrano chiudere ad un possibile innesto in attacco. La linea della Fiorentina rimane coerente a quella di inizio mercato, dove Nico Gonzalez, Castrovilli e Sottil dovevano essere gli unici rinforzi del mercato di gennaio. L'arrivo di Brekalo ha smentito la visione della società, ma se in attacco l'unica cosa da fare e aspettare un Vlahovic-bis allora ne può valere davvero la pena.

I due tridenti

Chiamati in causa dal Ds viola, è giusto mettere a confronto i due attacchi della Fiorentina. Il primo quello della stagione 2019-2020. Anche lì, tre attaccanti nella rosa viola. Il promettente Kouamè, la certezza Cutrone e un giovane di nome Vlahovic. Non esiste un titolare, giocano tutti alternandosi l'uno all'altro. Il primo, arrivato dal Genoa, mette a segno un gol e un assist. L'ex Milan 5 gol e 2 assist, mentre il serbo 8 gol e due assist. Numeri abbastanza preoccupanti. Il resto della storia poi la conosciamo tutti, con l'esplosione di Vlahovic e via dicendo. Adesso, andiamo a vedere l'attacco attuale. Anche qui, tre attaccanti: Cabral, Jovic e il solito Kouamè. I Numeri? 5 gol e un assist per il brasiliano, 7 gol e 2 assist per il serbo e 3 gol e 6 assist per l'ex Genoa. Totale: 14 gol per il primo attacco, 15 per il secondo. Insomma, è giusto affidarsi alle parole di Pradè, anche perchè se dovesse esplodere un altro Vlahovic il clima in casa viola sarebbe tutt'altro che negativo. Aspettare e aspetteremo, ma l'arrivo di Brekalo ci ha insegnato che dietro a delle parole si possono nascondere molte cose.