Il coraggio di Roma può dare senso alla stagione, ma serve il concreto Brekalo

Un po’ per caso e un po’ per l’ormai cronica imprecisione nell’area avversaria la Fiorentina non ha ottenuto il successo in casa della Lazio. Però sette tiri nello specchio a uno per i viola, la traversa di Milenkovic all’ultima azione...

Redazione VN

Un po’ per caso e un po’ per l’ormai cronica imprecisione nell’area avversaria la Fiorentina non ha ottenuto il successo in casa della Lazio. Però sette tiri nello specchio a uno per i viola, la traversa di Milenkovic all’ultima azione della gara, un’altra occasione clamorosa nel finale certificano il coraggio degli uomini di Italiano. Riuscire a non perdere in una giornata storta è comunque un segnale positivo per la Lazio, scrive La Gazzetta dello Sport.

La chiave tattica — Sarri è rimasto sorpreso dall’aggressività dei viola, che sono scesi in campo con il 4-3-3. La Fiorentina giocava in pratica uomo su uomo e, quando la Lazio iniziava a costruire dal basso, le mezzali Bonaventura e Barak si alzavano moltissimo unendosi a Gonzalez, Jovic e Kouame nel lavoro di pressione. Cataldi non riusciva a ragionare, Milinkovic e Luis Alberto non avevano tempo e spazio per inventare, il tridente non veniva mai innescato in velocità. Solo raramente, con uscite rapide e ben eseguite, venivano create le premesse per cercare gli uno contro uno sugli esterni e comunque la difesa viola era preparata ad affrontare queste situazioni. La Lazio faticava ad alzare il ritmo soprattutto nei primi due o tre passaggi e così la manovra ne risentiva. Il problema della Fiorentina arrivava al momento di concludere, come al solito: anche ieri la rete è stata una prodezza di Gonzalez, ma per vincere le partite bisogna trasformare le occasioni più facili. Brekalo porterà più concretezza? Questo coraggio può dare un senso alla stagione.