FOTO VN – Polemica abbonamenti? Non sembra, la partenza è ottima

La partenza della campagna Abbonamenti 2023/2024 della Fiorentina – cominciata mercoledì – è stata decisamente buona. A ieri sera sono state sottoscritte, nell’ambito della fase di prelazione e super prelazione web, circa 2.500 tessere (quasi tutte online, 400 tifosi hanno invece scelto di recarsi al Fiorentina Point). Di queste, 1.800 in versione Pro. Dunque circa il 70%. Ieri si è creata anche un po’ di confusione sulla cessione dell’abbonamento Pro (possibile cederlo per 5 partite ad eccezione delle gare contro Inter, Milan, Lazio, Juventus, Napoli e Roma) che rimane gratuita. Infatti, come raccolto dalla nostra redazione sono tanti i tifosi presenti, anche questa mattina, in fila fuori Fiorentina Point. (TUTTI I DETTAGLI)