Campagna abbonamenti Fiorentina 2023/2024: info, tariffe e novità

Inizierà domani, mercoledì 5 luglio, la campagna abbonamenti 2023/2024 della Fiorentina . La campagna sarà suddivisa in quattro fasi : dal 5 al 12 luglio Super Prelazione Web & Prelazione; dal 13 al 19 luglio Prelazione & Vendita Libera Promo; dal 21 luglio al 1 agosto Vendita Libera Promo; infine dal 2 all'11 agosto Vendita Libera. L'acquisto dell'abbonamento sarà effettuabile online su acffiorentina.vivaticket.it e nei Fiorentina Point.

Nella stagione 2023/24 non sarà possibile abbonarsi in Curva Ferrovia e in Maratona Laterale 02.