La CBR che fa volare la Primavera. E Palladino osserva interessato

L'oligopolio del gol

Quella viola però non è una cooperativa, quanto un oligopolio dove tre attori ricoprono lo stesso peso. È la CBR viola: Caprini-Braschi-Rubino. Tutti classe 2006 e tutti on fire: 6 reti in 8 presenze per Braschi e Rubino, che vestono il viola fin da piccolini; 5 centri in 7 apparizioni per Caprini, alla sua terza stagione con il giglio sul petto dopo trascorsi con Milan, Novara e Entella.