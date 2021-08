Per ACF il mercato in entrata è chiuso. Esterno d’attacco? Fiducia in Callejon

Esclusi colpi di scena last minute sul mercato: gli esterni a disposizione di Vincenzo Italiano resteranno quattro

Passano le ore e parallelamente diminuiscono drasticamente le possibilità che la Fiorentina riesca a piazzare un ultimo colpo in attacco. La posizione della società viola è la solita da ieri sera: il mercato in entrata è chiuso. E a meno di clamorosi colpi di scena, quella che fino a ieri sera poteva essere interpretata come la più classica delle strategie, si trasformerà in realtà alle 20:00.