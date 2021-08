Torino, per Amrabat senza uscite non c’è spazio. Sky conferma: resta in Viola

Il futuro di Sofyan Amrabat sembra essere quello della permanenza a Firenze. Il Torino, senza uscite in quel ruolo, non ha spazio per lui.

Redazione VN

Come riportato da Toro News, se i granata non effettueranno uscite a centrocampo, non proveranno a prendere Sofyan Amrabat dalla Fiorentina. Salvo colpi di scena dunque, il marocchino rimarrà a Firenze, considerando infatti il problema della lista dei giocatori del Toro. Non ha ancora preso piede l'interesse della Sampdoria per Rincon, quindi, nonostante gli incontri che ci sono stati negli scorsi giorni con gli agenti del ragazzo, i granata si defilano nella corsa al centrocampista, sul quale resta comunque vivo l'interesse della Sampdoria e da alcuni club di Spagna.

La conferma arriva anche dai colleghi di Sky Sport che spiegano come il marocchino resterà con forte probabilità a Firenze nonostante il pressing granata delle ultime ore.