Qui Bologna, Tomiyasu vola in Premier. Tramonta definitivamente Orsolini?

Al Bologna serviva una cessione importante. Orsolini ora rimane?

Nulla da fare, anche la pista Orsolini rischia di chiudersi in maniera definitiva per la Fiorentina. Il Bologna aveva bisogno di fare una cessione importante in questa sessione di calciomercato. Ebbene, come riporta Fabrizio Romano, i felsinei hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Takehiro Tomiyasu all'Arsenal per 20 milioni più 3 di bonus. Una notizia che interessa indirettamente anche la Fiorentina, sembr ainfatti molto difficile che i rossoblù possano privarsi anche di Riccardo Orsolini.