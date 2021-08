Da Bologna: Orsolini verso la permanenza. Mai raggiunte le richieste rossoblù

Niente maglia Viola per l'esterno?

Più il tempo passa e più l'ipotesi che Orsolini rimanga in Emilia sembra concreta. Secondo quanto scrive Repubblica Bologna in edicola oggi, l'esterno rimarrà probabilmente in rossoblù. Sul marchigiano si erano fatte vive sia Fiorentina che Torino, nessuna delle due, però, si è avvicinata alla richiesta che il Bologna fa per il suo giocatore: 15 milioni di Euro. I Viola sono arrivati ad offrirne 12, trovando il no degli emiliani. Fiorentina che dovrà virare su altri profili? [CLICCA PER LEGGERE TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA "SERIE A" A POCHE ORE DALLA CHIUSURA]