Ufficiale, Montiel passa al Siena: ecco la formula del trasferimento

Lo spagnolo classe 2000 andrà quindi a farsi le ossa in Serie C alla corte dell'ex viola Alberto Gilardino, tecnico dei bianconeri

Dopo le voci circolate in mattinata , arriva l'ufficialità: Tofòl Montiel è un nuovo giocatore del Siena. La Fiorentina ha formalizzato il trasferimento attraverso una nota pubblicata sui social:

Secondo quanto raccolto da Violanews.com, la Fiorentina - anche se non specificato nell'annuncio - si è garantita il diritto di riacquisto del cartellino dello spagnolo classe 2000. Montiel andrà quindi a farsi le ossa in Serie C alla corte dell'ex viola Alberto Gilardino, tecnico dei bianconeri.