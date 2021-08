La nuova stagione sportiva è alle porte, cresce di conseguenza l'attesa per conoscere la rosa della Fiorentina 2021/2022. Alcuni calciatori hanno lasciato già Firenze, in cerca di una vetrina che possa convincere il club gigliato a puntare su di loro nel prossimo futuro. Violanews - come d'abitudine - seguirà il loro rendimento, nell'approfondimento settimanale sui "Viola in Prestito".