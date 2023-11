“Non plus ultra”: la Fiorentina è alle colonne d’Ercole. E ora?

La Fiorentina è alle colonne d'Ercole: cosa sono? Le colonne d'Ercole sono, nella mitologia prima greca e poi latina, il limite del mondo conosciuto. Leggenda vuole che il grande semidio le abbia poste lui stesso sullo stretto di Gibilterra, tra la località spagnola e Ceuta, sulla sponda marocchina, per intimare ai navigatori di non addentrarsi nel grande ignoto che avrebbe in seguito preso il nome di Oceano Atlantico; queste due colonne erano sormontate da una statua dello stesso Ercole che teneva nella mano sinistra una chiave, puntata verso il Mediterraneo, e nella destra una tavoletta con su scritto "Non plus ultra", cioè "Non più oltre", non si va oltre questo punto.

Ecco, Italiano, e con lui la Fiorentina, sembra essere da qualche tempo davanti a queste colonne. Prova a oltrepassarle, ma non ci riesce: eppure sono sempre lì, non si allontanano, rimangono piantate come Atalanta e Lazio, le rivali meno accreditate per un posto in Europa nel 2024/25. Niente. Lecce, Frosinone, Empoli, lo sgangherato Milan che è capitato sabato: tutte occasioni e punti buttati via, rimbalzando sul marmo di Ercole che punta la sua chiave verso l'ottavo posto.

Uffa, vero? Beh, c'è speranza: Ercole è il nome latino di quello che secoli prima i greci chiamavano Eracle, e le colonne d'Eracle, che segnavano il limite del mondo allora conosciuto, erano poste dalla mitologia ellenica non sullo stretto di Gibilterra, ma su quello di Messina, quasi 2000 km prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che se la Fiorentina amplierà le proprie conoscenze, e quindi, tradotto in termini calcistici, si rinforzerà nella maniera giusta non solo sul mercato, ma anche nella mentalità e nella concentrazione dei giocatori, oltre che ancor più nella crescita costante dell'allenatore, le colonne potranno spostarsi un po' più su in classifica, e aprire nuovi orizzonti. Serve unità d'intenti per fare quel passo avanti decisivo sotto tutti i punti di vista: dirigenziale, tecnico, tattico, psicologico. Altrimenti, Italiano il suo compito a Firenze l'ha già ampiamente svolto: ha dato un'identità, ha riportato la squadra in Europa. Era quello che gli si chiedeva, le finali, pur perse con dispiacere, non erano tra gli obiettivi. Ora o si decide di provare a salire tutti di livello, oppure si chiude la stagione al meglio possibile e lo si lascia andare al Napoli, dato che Mazzarri è lì dichiaratamente solo per qualche mese, per proseguire nel suo percorso fin qui netto dall'Arzignano in su.

Chiaro che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare... qui c'è di mezzo un intero oceano. Provare ad andare oltre significa rischiare il naufragio: Ulisse, nel Canto XXVI dell'Inferno di Dante, finisce annegato a causa di un tornado scatenato dalle forze divine una volta arrivato in cinque mesi dallo stretto di Gibilterra alla montagna del Purgatorio. Ma Cristoforo Colombo, nel 1492, è arrivato fino in America. E pazienza se, invece che l'America, cercava l'India: anche Rocco nel 2021 cercava Gattuso (il Marsiglia, la sua squadra attuale, non è mai partito peggio in Ligue 1) e alla fine si è ritrovato Italiano, a entrambi non è andata malaccio...

