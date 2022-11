Nico, adesso come la mettiamo?

Solo un passo indietro da parte di società e giocatore potrebbe risolvere una situazione che rischia di turbare l'armonia del gruppo.

Saverio Pestuggia

La notizia è piombata improvvisamente a Firenze e ovviamente ha fatto sobbalzare tutti i tifosi viola. Nico Gonzalez si è infortunato e non andrà ai Mondiali come comunicato dalla Federcalcio argentina. Da qualche giorno avevamo intuito che intorno alla formazione di Scaloni c'era qualcosa di poco chiaro, ma c'era chi alludeva ad un'esclusione di Dybala e solo in second'ordine a quella di qualche altro giocatore tra cui Nico Gonzalez.

Adesso è tutto chiaro e non sarà facile gestire un giocatore che in quest'ultimo mese ha fatto di tutto per non infortunarsi per andare in Qatar e non appena ha cominciato ad allenarsi con i compagni ecco che l'infortunio si è materializzato per davvero. Lo staff medico di ACF ha tempo fa specificato che Gonzalez non era affetto da nessun problema fisico tanto che si allenava regolarmente in gruppo. Poi domenica la sparata di Joe Barone che l'ha messo con le spalle al muro provocando la reazione di moltissimi tifosi viola che hanno inondato i social contro lo stesso giocatore.

Speranza vanificata — La speranza di molti e forse anche quella dei dirigenti della Fiorentina era di un Mondale giocato alla grande per potersi rilanciare e, in caso di qualche offerta allettante, cambiare aria. Adesso lo scenario cambia improvvisamente: nessun Mondiale, nessun rilancio con Gonzalez che dovrà rientrare a Firenze con le pive nel sacco e spiegare a tutti che d'ora in avanti darà tutto per la sua squadra.

Adesso cosa serve? — Sarà necessario un rapidissimo chiarimento, almeno esteriore, con compagni, dirigenza e tifosi perché altrimenti il bubbone rischierebbe di rovinare l'armonia ritrovata di un gruppo in netta ripresa. Quindi Joe Barone metta da parte le giuste critiche mosse domenica e tenda la mano a Nico che resta sempre un capitale importante della società. E Nico Gonzalez faccia ammenda ammettendo che forse è stato estremamente prudente. Solo se le due parti saranno capaci di fare un passo indietro potremo tutti fare due passi avanti per tentare quel ritorno in Europa che ancora vede la Fiorentina protagonista.