FOTO – ACF pubblica i nazionali. Bufera social su Nico: “Non ti far più vedere”

Firenze non ha digerito il comportamento dell'ex Stoccarda

Che le dichiarazioni di Barone ed Italiano su Gonzalez portassero con sé delle conseguenze era inevitabile. Oggi, il rapporto fra l'argentino e la piazza Viola è ai minimi storici. Lo confermano una volta in più i social, termometro delle emozioni della tifoseria. la Fiorentina ha da poco pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto con i passaporti di tutti i calciatori Viola impegnati al mondiale: Milenkovic, jovic, Amrabat, Zurkowski e, appunto, Nico Gonzalez. Il post è stato letteralmente sommerso di commenti, alcuni estremamente offensivi, contro l'ex Stoccarda. "Mercenario", "Chi è Gonzalez?", "Non ti far più vedere", si legge scorrendo le reazioni.