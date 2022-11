Le casse viola tifano Argentina: il valore di Nico Gonzalez è pronto a crescere

Il valore di Nico Gonzalez potrebbe crescere con questo Mondiale. In quel caso, le casse viola potrebbero davvero sorridere

La Nazione si sofferma su un aspetto importante che riguarda il futuro di Nico Gonzalez. Se la cessione dell'argentino rimane un opzione percorribile, la Fiorentina dovrà tifare Argentina al Mondiale. Il valore dell'esterno viola si aggira ai 21 milioni, in ribassi rispetto ai 27 usati per acquistarlo. Un Mondiale da protagonista potrebbe far lievitare il suo valore e le casse viola potrebbero avere una bella consolazione.