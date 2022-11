Nico Gonzalez, prezzo e acquirente: in Serie A no, all’estero possibile

Due dubbi

"Chi sarebbe in grado di far vacillare la Fiorentina con un'offerta adeguata? E quale sarebbe la cifra ideale per accontentare la società viola?". Questi sono i due dubbi che il noto quotidiano si pone sulla possibile cessione di Nico Gonzalez. Alcune voci su Milan e Juve stanno già uscendo fuori, come in passato, ma l'opzione estera sembra la più probabile in questo momento. Per quanto riguarda la cifra, non sembrano esserci indicazioni in particolare.