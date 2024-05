Mezz’ora non cancella una stagione. Ma ora Nzola si gioca anche la permanenza

Alzi la mano chi ancora nutriva ancora un pizzico di fiducia in Mbala Nzola, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi che hanno caratterizzato la sua avventura in viola. Sbarcato in riva all'Arno con la divisa del fedelissimo di Italiano, con l'avanzare delle partite l'angolano si è trasformato in un vero e proprio oggetto misterioso. Due soli gol in 30 presenze in Serie A. Poco, pochissimo per chi è arrivato a Firenze con la qualifica di fedelissimo di Italiano e con l'obiettivo (ancora non raggiunto da nessuno) di far dimenticare quel Dusan Vlahovic che tanto bene aveva fatto nella sua mezza stagione con l'attuale tecnico gigliato. Prestazioni deludenti e atteggiamenti in campo non sempre irreprensibili lo hanno spinto infine ai margini della rosa. Tant'è che anche l'arrivo di Belotti a gennaio è suonato a tanti come una sorta di ammissione di colpevolezza da parte della società, come a dire: "Ok, questo acquisto lo abbiamo proprio cannato".