CorSport: “Nzola fuori rosa dopo una stagione fallimentare. Questa è la realtà”

Ancora una volta M'Bala Nzola è stato escluso dai convocati della Fiorentina. L'attaccante angolano non è partito per Bergamo e la società viola ha nuovamente giustificato la sua assenza parlando di motivazioni personali. Le stesse motivazioni che gli hanno precluso la trasferta di Salerno e l'incontro di Conference League con il Viktoria Plzen. Per la sfida contro il Genoa invece il club toscano aveva fatto presente che il giocatore non stava bene fisicamente. Questa "emarginazione" ha radici profonde e comincia con l'arrivo a Gennaio di Belotti. Appena 117' giocati in campionato e quattro gol in 40 partite complessive. Numeri che non possono far felice la Fiorentina, anche perché la cifra investita (13 milioni) non è stata bassa. Il dato di fatto è che Nzola è ormai fuori rosa dopo una stagione pressoché fallimentare. Lo riporta il Corriere dello sport