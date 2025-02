La Fiorentina incontrerà il Panathinaikos negli ottavi di finale di Conference League, designati secondo il sorteggio di oggi ; i viola hanno affrontato il Trifylli (il Trifoglio) solamente altre due volte nella loro storia, entrambe in occasioni non "ufficiali".

La prima, in un'amichevole precampionato della stagione 1988/'89, giocata il 10 agosto 1988 e vinta dai greci per 2-0. Sarebbe poi stata, quella, la stagione contraddistinta dalla conquista di un posto in Coppa UEFA dopo lo spareggio di Perugia vinto contro la Roma grazie ad un gol di Pruzzo. In quell'annata, Baggio e Borgonovo raggiunsero quota 40 reti in due in gare ufficiali.