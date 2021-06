Ma quale etica: anche la Fiorentina ha contribuito ad arricchire i procuratori

Checché se ne dica, anche la Fiorentina ha contribuito ad arricchire questo sistema. I numeri

Quanto da... Natale a Santo Stefano. Tanto è durato il matrimonio tra la Fiorentina e Gennaro Gattuso . “Colpa” di Jorge Mendes e dei suoi assistiti, Sergio Oliveira e Gonçalo Guedes in primis. Il club viola ha detto no al sistema delle commissioni agli agenti. Questione di etica .

Tutto molto bello. Peccato, però, che anche la Fiorentina (targata Della Valle e Commisso) ci abbia messo del suo ad arricchire questo sistema. I numeri, a fonte Affari & Finanza del 17 maggio 2021, parlano chiaro. Dal 2015 ad oggi la società gigliata ha versato nelle casse dei procuratori 51.251.833 euro, circa 8,5 milioni all’anno in media . In questa speciale classifica la Fiorentina si posiziona al sesto posto, alle spalle delle big: Juventus (190.078.027 euro), Inter (107.941.368 euro), Roma (103.122.016 euro), Milan (94.610.626 euro) e Napoli (53.604.018euro).

Non solo. Nell’aprile 2020 la Figc ha pubblicato la tabella cumulativa con le somme corrisposte dai club a procuratori e intermediari. La Fiorentina è quinta in graduatoria con 8,6 milioni di euro in commissioni, dietro a Juventus, Inter, Roma e Milan. Furono prese in considerazione sia l’ultima campagna acquisti di Corvino che la prima di Pradè dal ritorno a Firenze.