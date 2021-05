Commissioni ai procuratori, Fiorentina sesta in Serie A per denaro versato

Davanti ha soltanto le grandi corazzate italiane

Sono 51 ed oltre i milioni di Euro che la Fiorentina ha versato nelle casse dei procuratori dei calciatori in questi ultimi 6 anni. La cifra è più o meno la stessa del monte ingaggi dei Viola. È quanto troviamo scritto questa mattina su Repubblica Firenze che analizza come la società gigliata spenda un'autentica fortuna in commissioni da diverso tempo. Il quotidiano cita il dossier pubblicato da Affari&Finanza che stila la classifica di quali società spendano di più in commissioni agli agenti. La Fiorentina occupa la sesta casella. "Juventus ( 190 milioni), Inter ( 107,9 milioni), Roma ( 103,1 milioni), e Milan ( 94,6 milioni) sono gli unici quattro club che superano nettamente la Fiorentina". A seguire troviamo il Napoli con 53,6 milioni e subito dietro il club di Commisso con 51,2.