Come tutti gli anni, sul sito della Figc troviamo la tabella cumulativa per club con le somme corrisposte a procuratori ed intermediari. Il periodo di riferimento è il 2019, quindi, nel caso della Fiorentina, 5ª in Serie A con i suoi 8,6 milioni di euro in commissioni, alle spalle di Juventus, Inter, Roma e Milan, si prendono in considerazione sia l’ultima campagna acquisti di Corvino che la prima di Pradè dal ritorno in viola.