Barone: “La Fiorentina non deve essere un punto di partenza, ma un approdo”

Nell’intervista a La Gazzetta dello Sport, Joe Barone parla nello specifico anche della Fiorentina, oltre che della questione stadi. L’intenzione, dice, è crescere e per farlo la società metterà anno dopo anno tasselli importanti. “Abbiamo sempre detto che non siamo una società che vuole vendere calciatori, ma semmai vuole acquistarli. La Fiorentina non deve essere un punto di partenza, ma un approdo. Castrovilli e Chiesa sono giovani, italiani, nel giro della nazionale, sono stati contagiati dall’entusiasmo di Rocco. A noi fa enormemente piacere che siano contenti di Firenze“. Sulla donazione di 50mila euro di Ribery, Barone dice che “Franck è unico, è un leader. Questi gli esempi di un campione“.