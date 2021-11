Liverani a VN: “Venuti centrale? Sì, vi spiego. Meglio Torreira di Pulgar”

Una posizione non del tutto inedita per il terzino classe ’95. Fu, infatti, Fabio Liverani, suo allenatore a Lecce, nella stagione 2018/19, a schierarlo lì per la prima volta. Bisogna risalire al 5 novembre del 2018, in un Pescara-Lecce di Serie B. Match nel quale ebbe la meglio il Delfino, 4-2. Una mossa motivata dal tentativo di limitare la vivacità dell’attaccante pescarese Mancuso. Esperimento – per la cronaca – mai più ripetuto in stagione. In un’annata da assoluto protagonista per Venuti, ma sulla corsia destra. Arricchita da 3 goal in 32 presenze e conclusasi con la promozione nella massima serie. In virtù di questo precedente, alla vigilia del Milan, abbiamo contattato in esclusiva proprio l'ex viola Fabio Liverani.