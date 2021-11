Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: emergenza viola, dubbi rossoneri

La partita tra Fiorentina e Milan, due delle squadre più convincenti del campionato in corso, si avvicina, ed ecco passo dopo passo quali sono i probabili schieramenti. Si gioca sabato alle 20:45 al Franchi con la direzione arbitrale di Guida . Italiano deve fare i conti con un'emergenza gravissima in difesa: scelte pressoché obbligate davanti al rientrante Dragowski , con Odriozola e Biraghi da terzini, Igor da centrale e Venuti adattato al suo fianco. Indisponibili Milenkovic e Quarta per squalifica, Nastasic per infortunio .

Meno grane, invece, per quel che riguarda centrocampo e attacco. Qualche acciacco per Maleh e ancora out Kokorin, ma per il resto tutti arruolabili, con una riserva su Pulgar, non impiegato dalla propria nazionale. Dovrebbero rivedersi Castrovilli e Bonaventura da mezzali e il confermatissimo Torreira al centro. In attacco, spazio a Vlahovic con Saponara e Callejon, avanti su Sottil dopo la prova ordinata di Torino.