Le pagelle del giorno dopo: Italiano, Vlahovic e gli idioti

La consueta analisi di Luca Calamai sulla partita della Fiorentina redatta a mente fredda il giorno dopo

7 alla fase offensiva della Fiorentina. In alcune fasi della gara ti fa alzare dalla sedia

4 alla fase difensiva della squadra. In alcuni momenti hai la sensazione di poter prendere gol a ogni azione avversaria

10 a Italiano che ha portato in pochi mesi la Fiorentina a confrontarci in maniera credibile con le grandi

0 a Italiano per come ha calciato quel pallone al cielo beccandosi l’ammonizione: non è mai stato un giocatore da “campanili”, lui era un centrocampista di tecnica