Vlahovic, i tifosi applaudono. Nuovo contatto con l’ag. durante la sosta: il punto

La Fiorentina spera di avere una risposta da Vlahovic e dal suo entourage prima della ripresa del campionato, a metà mese

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport troviamo, tra le altre cose, anche il punto sulla trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Secondo la rosea, è probabile che durante la sosta la dirigenza viola cercherà di avere un nuovo contatto con i procuratori dell'attaccante serbo. Il presidente Commisso (in partenza per gli Stati Uniti) è stato chiaro, vuole avere risposte certe in tempi brevi per quanto concerne l'allungamento del contratto. La Fiorentina spera di avere queste risposte prima della ripresa del campionato, a metà mese.