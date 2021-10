Sky Sport: si complica il rinnovo di Vlahovic, Commisso irritato

Dall'entourage dell'attaccante serbo arrivano richieste economiche al rialzo ogni giorno. Commisso spazientito

Novità riguardo alle trattative per il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo vedrà scadere l'attuale accordo con la società gigliata nel giugno 2023, una data sempre più vicina che espone ai pericoli della concorrenza la Fiorentina. L'importante offerta da 4 milioni di euro netti a stagione è stata ribadita nuovamente al ragazzo ma senza svolte. Nelle ultime settimane, come rivelato da Sky Sport, dagli agenti del giocatore sono arrivate richieste al rialzo rispetto agli accordi iniziali che hanno complicato ulteriormente la trattativa. La Fiorentina inizia a percepire la sensazione che il giocatore e il suo entourage non siano convinti. La strada verso il rinnovo di Vlahovic si fa in salita e il presidente viola Rocco Commisso, deluso, inizia comprensibilmente a spazientirsi sul tema.