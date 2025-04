Zaniolo, con il Celje l’occasione: il suo futuro passa dalla Conference

Un'occasione da non sprecare, soprattutto vedendo le ultime partite. Zaniolo è arrivato a Firenze per rilanciarsi, dopo sei mesi bui all'Atalanta, ma per adesso non è andata secondo i piani. Il cambio di modulo, un Kean inarrestabile e una condizione fisica ancora lontana dal top stanno incidendo negativamente sulla seconda avventura di Zaniolo a Firenze.

Con il Celje per la fiducia

Secondo quanto riportato stamani da La Gazzetta dello Sport, giovedì in Conference riposeranno sia Gudmundsson che Kean, per lasciare spazio alla coppia inedita formata da Beltran e dallo stesso Zaniolo. Prima punta non sicuramente il suo ruolo. Fisico invidiabile, ma manca in molte cose che contraddistinguono un centravanti. Difesa del pallone, attacco alla profondità, pivot per far salire la squadra. Possiamo dire che in squadra è quello che si avvicina di più al vice Kean, ma non lo è affatto. C'è da dire che con un equilibrio e un gioco finalmente (ri)trovato, alcuni interpreti,come Zaniolo e Folorunsho, dovranno adattarsi a giocare in ruoli non congeniali a loro. Come detto, agirà da prima punta, con Beltran alle spalle. Palladino cerca di dar fiducia a tutto il comparto offensivo e anche di far riposare quelli che giocano sempre. La scelta è chiara, la Fiorentina vuole puntare a tutte e due le competizioni.