Palladino: “Vincere la Conference? 0 pressioni. Domani in porta gioca De Gea”

"Folorunsho è entrato bene sulla sinistra, può fare anche il quinto, si adatta, ci ho parlato. Siamo tranquilli in quella posizione. In coppa le squadre contro di noi hanno sempre giocato alla morte, con voglia di batterci. Non dobbiamo sbagliare l'approccio, sarebbe da sciocchi. L'abbiamo preparata bene, ci sarà uno stadio caldo. Non dobbiamo sottovalutare nulla, e andare in campo per passare il turno. Bisogna analizzare bene il Celje, nelle ultime 9 gare europee casalinghe non hanno mai perso. L'allenatore sa far giocare bene la squadra, sono primi in Slovenia per possesso palla e segnano molto. Abbiamo due partite a disposizione, noi dobbiamo andare in campo con grande energia. Stiamo tutti bene mentalmente e fisicamente e domani saremo pronti"