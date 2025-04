VN – De Gea o Terracciano? Cosa filtra sulla scelta di Palladino

Ci risiamo, torna la Conference. Domani sera la Fiorentina affronterà in Slovenia l'andata dei quarti di finale ( QUI LE PROBABILI FORMAZIONI ). Palladino ha già in mente una formazione tipo, con molti cambi rispetto al campionato. Un dubbio che rimarrà fino all'ultimo sarà quello del portiere. Giocherà De Gea o Terracciano?

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, lo spagnolo è in vantaggio per partire dal primo minuto con il Celje. Scelta logicamente giusta, visto che siamo al finale di stagione. Dieci i punti portati quest'anno in campionato grazie alle sue parate. De Gea garantisce maggior affidabilità, non serve neanche dirlo.