L'infortunio di Robin Gosens, colpito da un edema osseo al piatto tibiale, rappresenta un problema significativo per la Fiorentina, che dovrà fare a meno di uno dei suoi leader per almeno tre partite: l'andata e il ritorno contro il Celje in Conference League e la sfida di campionato contro il Parma. Il club spera di recuperarlo per il match di Pasquetta contro il Cagliari, ma le parole dello stesso giocatore su Instagram lasciano intendere che il recupero potrebbe non essere immediato.