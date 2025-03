VN – Rifinitura Fiorentina, al Viola Park tutti presenti. I due temi di formazione

Fiorentina in campo stamani per la rifinitura in vista della sfida di domani sera con il Panathinaikos. Come raccolto dalla nostra redazione, sono tante le buone notizie per Raffaele Palladino. Tranne l'infortunato Colpani, che è entrato in campo insieme al tecnico viola, con un vistoso tutore al piede sinistro (il VIDEO) e i fuori lista Ndour e Pablo Marì, Raffaele Palladino avrà a disposizione tutti i propri effettivi per l'importantissimo ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro la squadra greca.