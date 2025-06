VN – Pioli-Fiorentina, tutto fatto: si attende solo il via libera

Tutto fatto per Stefano Pioli alla Fiorentina . Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, mancherebbero solo da sbrigare le ultime pratiche burocratiche , dove bisogna aspettare luglio, ma gli accordi sono già stati trovati. Il tecnico si prepara a tornare a Firenze per la terza volta in carriera.

Come già anticipato qualche settimana fa, l'ex tecnico del Milan, ha rifiutato la panchina della nazionale italiana, per via della parola data alla Fiorentina. Per questo motivo, nonostante la lontananza e la non possibilità di ufficializzare la trattativa, in questi giorni il nuovo tecnico viola e la società hanno potuto finalmente iniziare a programmare la prossima stagione, partendo già dal futuro di alcuni giocatori ancora da riscattare (Cataldi e Gudmundsson), oppure da vendere (Sottil e Ikoné).