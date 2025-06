Beltran vuole diventare un protagonista. Adesso aspetta solo Pioli

Lucas Beltran nelle prime due stagioni a Firenze non è riuscito ad imporsi. Arrivato come numero 9 dal River Plate ha provato a rendersi utile in tutte le posizioni possibii, ma senza mai risultare decisivo. La prossima sarà l'annata della verità, a partire dal ritiro. Ritiro che potrebbe svolgersi agli ordini di Stefano Pioli, in procinto di tornare a Firenze. Il tecnico valuterà l'ex River, un'occasione per mettersi in mostra. L'anno prossimo ci sono i Mondiali, e Beltran vuole riconquistare un posto con la sua Argentina. Vuole esserci e provare a difendere il titolo al meglio. Fonte, Repubblica