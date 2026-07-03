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VN – Per Belghali concorrenza bianconera. Piace ancora Joao Mario

VN – Per Belghali concorrenza bianconera. Piace ancora Joao Mario - immagine 1
La Fiorentina guarda alla fascia destra. Il profilo di Belghali è sempre apprezzato
Nicolò Schira

La posizione di Dodò è ancora in bilico. Il terzino brasiliano potrebbe lasciare la Fiorentina, anche se non sono arrivate proposte concrete sul tavolo. Paratici e Goretti si stanno guardando attorno per il ruolo di terzino destro. Il Mondiale ha messo in mostra Rafik Belghali, algerino del Verona, sul quale c'è anche l'Udinese.

Piace sempre Joao Mario

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Da non trascurare anche Joao Mario, portoghese rientrato alla Juventus dopo il prestito del Bologna, come raccolto dalla nostra redazione.

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