VN – Per Belghali concorrenza bianconera. Piace ancora Joao Mario

La posizione di Dodò è ancora in bilico. Il terzino brasiliano potrebbe lasciare la Fiorentina, anche se non sono arrivate proposte concrete sul tavolo. Paratici e Goretti si stanno guardando attorno per il ruolo di terzino destro. Il Mondiale ha messo in mostra Rafik Belghali, algerino del Verona, sul quale c'è anche l'Udinese.