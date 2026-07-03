La posizione di Dodò è ancora in bilico. Il terzino brasiliano potrebbe lasciare la Fiorentina, anche se non sono arrivate proposte concrete sul tavolo. Paratici e Goretti si stanno guardando attorno per il ruolo di terzino destro. Il Mondiale ha messo in mostra Rafik Belghali, algerino del Verona, sul quale c'è anche l'Udinese.
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VN – Per Belghali concorrenza bianconera. Piace ancora Joao Mario
La Fiorentina guarda alla fascia destra. Il profilo di Belghali è sempre apprezzato
Piace sempre Joao Mario—
Da non trascurare anche Joao Mario, portoghese rientrato alla Juventus dopo il prestito del Bologna, come raccolto dalla nostra redazione.
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