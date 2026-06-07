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VN – Parte la riorganizzazione firmata Paratici: in arrivo un nuovo dirigente

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Ecco Paolo Morganti, l'ultimo anno al Catanzaro: sarà colui che seguirà tutta l'organizzazione del Viola Park
Nicolò Schira

Era già nell'aria, ma adesso manca solo l'ufficialità: dopo la grande stagione col Catanzaro, Paolo Morganti lascia la poltrona di direttore generale del club calabrese per trasferirsi alla Fiorentina, dove si occuperà principalmente di Viola Park. E' una decisione, questa, firmata da Fabio Paratici, che con il dirigente piemontese aveva già lavorato ai tempi della Juventus, apprezzandone le doti manageriali ed organizzative.

Proprio nella giornata odierna c'è stato il faccia a faccia all'interno della società giallorossa, che ha sfiorato la promozione in Serie A, ed in questa occasione Morganti ha ufficializzato la sua decisione. Adesso nei prossimi giorni è atteso a Bagno a Ripoli dove prenderà le redini del centro sportivo gigliato, curandone l'organizzazione a 360 gradi.

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